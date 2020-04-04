"Тоттенхэм" планирует подписать пять футболистов

"Тоттенхэм" в летнее трансферное окно собирается усилиться пятью футболистами.

Как сообщает Football Insider, лондонский клуб планирует подписать правого и центрального защитника, двух вингеров и нападающего.

Отмечается, что все позиции были согласованы с тренерским штабом клуба во главе с Жозе Моуринью.

Напомним, что розыгрыш АПЛ был приостановлен до особого распоряжения из-за пандемии коронавируса.

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