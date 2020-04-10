Рангник прокомментировал слухи о том, что он возглавит "Милан"

Экс-тренер "РБ Лейпцига" Ральф Рангник высказался о том, что он может возглавить "Милан".

"Ничего подобного. У нас были несерьезные контакты, которые ни к чему не привели", - приводит слова Рангника Goal.com.

В настоящее время "россонери" возглавляет Стефано Пиоли, который занимает свой пост с октября 2019 года.

После 26 туров "Милан" занимает в Серии А седьмое место.

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