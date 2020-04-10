Рангник прокомментировал слухи о том, что он возглавит "Милан"

Теги миланральф рангник

Рангник прокомментировал слухи о том, что он возглавит "Милан"

Экс-тренер "РБ Лейпцига" Ральф Рангник высказался о том, что он может возглавить "Милан".

"Ничего подобного. У нас были несерьезные контакты, которые ни к чему не привели", - приводит слова Рангника Goal.com.

В настоящее время "россонери" возглавляет Стефано Пиоли, который занимает свой пост с октября 2019 года.

После 26 туров "Милан" занимает в Серии А седьмое место.

Читайте также: Марселино отказался возглавить "Милан". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" намерена перехватить трансферную цель "Ливерпуля"

"Барселона" намерена перехватить трансферную цель "Ливерпуля"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов