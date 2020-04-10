Легенда "Ливерпуля" заразился коронавирусом

Экс-футболист и тренер "Ливерпуля" Кенни Далглиш заразился коронавирусом.

Как сообщает сайт клуба, 69-летний Далглиш попал в больницу 8 апреля для лечения инфекции. Он сдал тест на коронавирус, который оказался положительным, однако заболевание протекает без симптомов.

Далглиш выступал за "Ливерпуль" с 1977 по 1990 год. За это время он завоевал с клубом 22 трофея.

Кроме того, шотландец возглавлял мерсисайдцев с 1985 по 1991 год, а также с 2011 по 2012 год.

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