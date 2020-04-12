Двукратная чемпионка мира провела силовую тренировку на 9-м месяце беременности

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Двукратная чемпионка мира провела силовую тренировку на 9-м месяце беременности

Футболистка сборной США Алекс Морган следит за своей физической формой во время карантина из-за коронавируса.

Американка показала видео своей силовой тренировки, которую она провела на 9-м месяце беременности. На видео она приседала с гирей и выполнила несколько других упражнений.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garage workout of the day! #powerrunsinthefamily #StayHomeStayMotivated

Публикация от Alex Morgan (@alexmorgan13)

Отметим, что мужем двукратной чемпионки мира является футболист "Хьюстон Динамо" Сервандо Карраско.

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