Двукратная чемпионка мира провела силовую тренировку на 9-м месяце беременности

Футболистка сборной США Алекс Морган следит за своей физической формой во время карантина из-за коронавируса.

Американка показала видео своей силовой тренировки, которую она провела на 9-м месяце беременности. На видео она приседала с гирей и выполнила несколько других упражнений.

Отметим, что мужем двукратной чемпионки мира является футболист "Хьюстон Динамо" Сервандо Карраско.

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