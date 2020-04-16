"Краснодар" пытается добиться отсрочки введения нового лимита на легионеров
Журналист Иван Карпов заявил, что "Краснодар" пытается отсрочить введение нового лимита на легионеров.
Клуб хочет, чтобы новые правила начали работать через год. Напомним, что новый лимит на легионеров будет по схеме "8+17".
"У южан до сих пор много лишних легионеров и они стараются найти выход из ситуации. Они не смогли ответственно подготовиться к новым правилам.
Ранее мне стало известно, что владелец "Краснодара" Галицкий предлагал внести поправку, благодаря которой клубы могли бы покупать право внести еще двоих легионеров в заявку на сезон за деньги. А вырученные средства должны быть направлены на развитие детско-юношеского футбола.
Остальные клубы не поддержали эту идею и теперь Галицкий ищет новые пути решения проблемы", - заявил Карпов.
Отметим, что новый лимит начнет действовать со следующего сезона.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20