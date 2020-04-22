Семак высказался о будущем Кокорина в "Зените"

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Семак высказался о будущем Кокорина в "Зените"

Наставник "Зенита" Сергей Семак прокомментировал будущее Александра Кокорина в клубе.

Напомним, что сейчас Кокорин находится в аренде в "Сочи".

"Я бы очень хотел, чтобы Кокорин продолжал выступать за "Зенит". Сейчас он находится в аренде, а дальнейшую ситуацию я не могу спрогнозировать. Саша желает играть в "Зените" и я как тренер заявляю, что он отличный футболист, один из лучших в РПЛ. Он станет усилением для любого клуба. Сейчас все зависит от руководства и от самого Кокорина", - заявил Семак.

Отметим, что соглашение Кокорина с "Зенитом" истекает грядущим летом.

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