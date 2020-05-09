Черчесов поздравил ветеранов с 9 мая

Наставник сборной России Станислав Черчесов обратился с поздравлениями с Днем Победы.

"Дорогие россияне, поздравляю вас с праздником 9 мая! Этот день свят для нас. В первую очередь хочу поздравить наших ветеранов. Разумеется, что сейчас невозможно провести парад, которого они достойны. Однако как говорил наш президент, это будет сделано в лучших наших традициях, тем более это юбилей Победы над фашизмом.

Из-за пандемии коронавируса ветераны перенесут двойной удар. Уверен, мы со всем справимся. Всем большие приветы, и футбол скоро будет у нас опять на телеэкранах. Давайте потерпим. Россияне, ветераны, с праздником! - заявил Черчесов.

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