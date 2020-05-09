Черчесов поздравил ветеранов с 9 мая
Наставник сборной России Станислав Черчесов обратился с поздравлениями с Днем Победы.
"Дорогие россияне, поздравляю вас с праздником 9 мая! Этот день свят для нас. В первую очередь хочу поздравить наших ветеранов. Разумеется, что сейчас невозможно провести парад, которого они достойны. Однако как говорил наш президент, это будет сделано в лучших наших традициях, тем более это юбилей Победы над фашизмом.
Из-за пандемии коронавируса ветераны перенесут двойной удар. Уверен, мы со всем справимся. Всем большие приветы, и футбол скоро будет у нас опять на телеэкранах. Давайте потерпим. Россияне, ветераны, с праздником! - заявил Черчесов.
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|Краснодар
|22
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|Ростов
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|5
|ЦСКА Москва
|22
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|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
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|Ахмат
|22
|20