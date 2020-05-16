Тальяфико согласился на переход в "Барселону"

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Тальяфико согласился на переход в "Барселону"

Защитник "Аякса" Николас Тальяфико может перебраться в "Барселону".

Как сообщает AS, каталонский клуб видит в нем замену Хуниору Фирпо, который летом может покинуть клуб. Сам футболист заинтересован в переходе в "Барсу".

Контракт Тальяфико с клубом истекает летом 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

В этом сезоне на счету аргентинца 5 забитых мячей и 7 результативных передач в 38 играх.

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