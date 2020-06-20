У 17-летнего вратаря "Ростова" после матча с "Сочи" в 50 раз увеличилось число подписчиков в инстаграме

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У 17-летнего вратаря "Ростова" после матча с "Сочи" в 50 раз увеличилось число подписчиков в инстаграме

Молодой вратарь "Ростова" Денис Попов сообщил о существенном приросте подписчиков в инстаграме после игры с "Сочи" (1:10).

"Поздравления? После игры телефон не мог взять. Просто разрывался. До игры у меня было 350 подписчиков, а после - 16 тысяч. Много людей звонят и пишут. Я их даже не знаю! Уже и не знаю кому и что отвечать", - приводит слова Попова "Чемпионат".

Напомним, что шесть футболистов "Ростова" заразились коронавирусом, из-за чего основной и молодежный составы были отправлены на карантин.

"Сочи" отказался переносить матч, поэтому за "Ростов" сыграли футболисты академии.

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