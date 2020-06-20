"Борнмут" уступил "Кристал Пэлас" в матче АПЛ

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"Борнмут" уступил "Кристал Пэлас" в матче АПЛ

В рамках 30-го тура АПЛ "Кристал Пэлас" на выезде обыграл "Борнмут".

На данный момент "Пэлас" занимает девятое место, а "Борнмут" - 18-е.

"Борнмут" - "Кристал Пэлас" 0:2

Голы: Миливоевич, 12 - 0:1, Айю, 23 - 0:2

"Борнмут": Рэмсдейл, Стэйси, Смит, Аке, Кук, Лерма, Брукс (Станислас, 61), Кук, Уилсон (Данджума, 46), Уилсон, Кинг (Соланке, 49).

"Кристал Пэлас": Гуаита, Кэйхилл, Дэнн, ван Анхолт, Уорд, Миливоевич (Маккарти, 65), Макартур (Ридевалд, 89), Куяте, Заа, Бентеке (Таунсенд, 76), Айю.  

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