Азмун - лучший бомбардир РПЛ сезона 2019/20

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Азмун - лучший бомбардир РПЛ сезона 2019/20

Форвард "Зенита" Сердар Азмун стал лучшим бомбардиром РПЛ сезона 2019/20.

25-летний иранец завершил чемпионат с 17 голами. Отметим, что другой нападающий "Зенита" Артем Дзюба также имеет на своем счету 17 голов. Однако 7 из них россиянин забил с пенальти, а Азмун реализовал всего один пенальти.

Третье место в гонке бомбардиров досталось нападающему тульского "Арсенала" Евгению Луценко, который забил 15 голов.

Стоит отметить, что в этом сезоне РПЛ все три форварда провели по 28 матчей.

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