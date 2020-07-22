"Ростов" намерен распродать лидеров

Журналист Вячеслав Короткин сообщил о ближайших планах "Ростова".

По словам журналиста, "Ростов" намерен сменить вектор развития. Клуб планирует разгрузить зарплатную ведомость и распродать лидеров команды. Это связано с отсутствием большой финансовой помощи от Ростовской области.

Отмечается, что первыми кого продаст клуб станут форвард Эльдор Шомуродов и хавбек Матиас Норманн, за которых клуб сможет выручить самое большее денег.

Этим летом команду может покинуть любой игрок. Однако сообщается, что наставник Валерий Карпин, инвестор и президент Арташес Арутюнянц, а также спортивный директор Алексей Рыскин останутся в клубе.

По итогам сезона "Ростов" финишировал на пятом месте и сыграет в квалификации Лиги Европы.

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