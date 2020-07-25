Журналист Короткин назвал клуб, который возглавит Талалаев

Теги андрей талалаевигорь шалимовахмат

Журналист Короткин назвал клуб, который возглавит Талалаев

Журналист Вячеслав Короткин поделился информацией о новом клубе Андрея Талалаева.

"Игорь Шалимов покидает "Ахмат", его заменит Талалаев. Сергей Егоров прав, когда говорит о возможном назначении Андрея именно в Грозный. Шалимов аут", - заявил Короткин.

Напомним, что Талалаев покинул "Крылья Советов" после месяца работы в клубе.

По итогам сезона РПЛ "Крылья Советов" вылетели в ФНЛ, "Ахмат" занял 13-е место.

Читайте также: Талалаев покинул "Крылья Советов", клуб определился с новым тренером. | http://soccernews.ru
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