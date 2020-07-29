Хавбек "Локомотива" Коломейцев завершил карьеру

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Хавбек "Локомотива" Коломейцев завершил карьеру

Хавбек "Локомотива" Александр Коломейцев объявил о завершении карьеры.

"Хочу поблагодарить клуб, партнеров, персонал, руководство и, в первую очередь, фанатов за поддержку. Чемпионство с "Локомотивом" - вершина в моей карьере, и воспоминания о победах команды останутся со мной навсегда. Желаю клубу больших успехов в будущем. Для меня было честью защищать цвета "Локомотива", - заявил Коломейцев.

Коломейцев выступал за "Локомотив" с 2015 года. За это время он провел 104 игры и забил 7 голов.

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