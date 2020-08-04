"Химки" продлили контракты с двумя футболистами

Защитник "Химок" Михаил Тихонов и хавбек Максим Мартусевич подписали новые соглашения.

Как сообщает сайт клуба, оба футболиста продлили свои контракты на два года.

В минувшем сезоне на счету Мартусевича две голевые передачи в пяти играх. Тихонов провел 16 игр за "Химки-2", в которых отметился одним голом и тремя ассистами.

Напомним, что по итогам сезона "Химки" вышли в РПЛ.

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