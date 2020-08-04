"Химки" продлили контракты с двумя футболистами
Защитник "Химок" Михаил Тихонов и хавбек Максим Мартусевич подписали новые соглашения.
Как сообщает сайт клуба, оба футболиста продлили свои контракты на два года.
В минувшем сезоне на счету Мартусевича две голевые передачи в пяти играх. Тихонов провел 16 игр за "Химки-2", в которых отметился одним голом и тремя ассистами.
Напомним, что по итогам сезона "Химки" вышли в РПЛ.
Читайте также: "Химки" объявили о расторжении контракта с Юраном. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
УЕФА представил регламент матчей еврокубков в условиях коронавируса
-
"Химки" продлили контракты с двумя футболистами
-
Ловрен рассказал о своей первой тренировке в "Зените"
-
Выяснилось, сколько зрителей смогут посетить матч Суперкубка России "Зенит" - "Локомотив"
-
Капитан "Динамо" Шунин стал лучшим игроком сезона по версии болельщиков клуба
-
Суркис: "С 1996 года не было предложений о покупке "Динамо", но я готов их рассматривать"
-
Бензема рассказал, чем займется после завершения карьеры
-
Экс-игрок "Крыльев Советов" Корниленко стал новым спортивным директором клуба
-
Буффон прокомментировал решение Касильяса завершить карьеру
-
Новичок "Зенита" Ловрен опубликовал в своем инстаграме свежие фотографии
-
Слуцкий отреагировал на то, что голкипер ЦСКА Акинфеев завел инстаграм
-
Барриос рассказал о сложности изучения русского языка
-
1
"Вест Хэм" готов купить форварда "Барселоны" Брейтуэйта
-
1
Николич заявил, что вернуть Смолова в "Локомотив" было его решением
-
1
Джампаоло в скором времени возглавит "Торино"
-
Аршавин поделился мыслями о важности своих воспитанников для "Зенита"
-
"Урал" представил комплекты формы на сезон-2020/21
-
3
Дибала признан лучшим игроком Серии А в сезоне-2019/20
-
Глушаков сообщил, что покидает "Ахмат"
-
1
"Реал" выступил с заявлением касательно Касильяса, объявившего о завершении карьеры
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22