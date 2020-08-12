Глава РПЛ оценил решение Федуна не снимать "Спартак" с чемпионата
Глава РПЛ Сергей Прядкин высказался о том, что "Спартак" не будет сниматься с чемпионата.
"Я рад, что Леонид Арнольдович Федун принял взвешенное решение и "Спартак" продолжит выступать в РПЛ. Как я ранее говорил, невозможно представить РПЛ без "Спартака", - заявил Прядкин.
Напомним, что Федун грозился снять "Спартак" с чемпионата после игры против "Сочи" (2:2), в которой арбитры назначили два пенальти в ворота "красно-белых".
Читайте также: Федун выступил с заявлением по поводу снятия "Спартака" с чемпионата. | http://soccernews.ru
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|Команда
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|Краснодар
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|Ростов
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|5
|ЦСКА Москва
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|Динамо Москва
|22
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|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
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|13
|Ахмат
|23
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|15
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|Крылья Советов
|23
|22