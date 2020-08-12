Глава РПЛ оценил решение Федуна не снимать "Спартак" с чемпионата

Глава РПЛ Сергей Прядкин высказался о том, что "Спартак" не будет сниматься с чемпионата.

"Я рад, что Леонид Арнольдович Федун принял взвешенное решение и "Спартак" продолжит выступать в РПЛ. Как я ранее говорил, невозможно представить РПЛ без "Спартака", - заявил Прядкин.

Напомним, что Федун грозился снять "Спартак" с чемпионата после игры против "Сочи" (2:2), в которой арбитры назначили два пенальти в ворота "красно-белых".

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