Роналдо дал совет "Реалу", кого лучше подписать - Мбаппе или Неймара

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Роналдо дал совет "Реалу", кого лучше подписать - Мбаппе или Неймара

Экс-игрок "Реала" Роналдо высказался о том, кого мадридскому клубу лучше подписать - Неймара или Килиана Мбаппе.

"На данный момент нельзя сказать, что один из них превосходит другого, однако если "Реалу" нужно сделать громкий трансфер, то ему следует совершить его, думая о будущем.

Неймару - 28 лет, а Мбаппе - 22. Было бы логичнее вложить деньги в более молодого футболиста", - приводит слова Роналдо El Mundo.

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