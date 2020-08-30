"Спартак" близок к покупке нападающего "Порту"
Форвард "Порту" Тикиньо Соарес, вероятно, продолжит карьеру в "Спартаке".
По сведениям A Bola, московский клуб лидирует в борьбе за 29-летнего бразильца. Известно, что "Спартак" готов заплатить за игрока 10 миллионов евро.
Отмечается, что "Порту" не будет удерживать футболиста, а сам Соарес также заинтересован в смене клуба.
В минувшем сезоне на счету Соареса 15 голов и один ассист в 41 матче.
Читайте также: Защитник "Лиона" отклонил предложение "Спартака". | http://soccernews.ru
главное
-
Месси не явился в расположение "Барселоны" для сдачи теста на коронавирус
-
Агент предложил услуги Кузяева турецкому клубу
-
"Барселона" назвала "Манчестер Сити" стоимость Месси
-
Главные новости дня: 29 августа
-
Месси уведомил "Барселону", что не явится на медобследование. Клуб напомнит игроку о контракте
Лента новостей
-
Евгений Ловчев прокомментировал судейство в матче "Спартак" - "Арсенал"
-
2
Бартомеу все еще надеется продлить контракт с Месси
-
"Барселоне" придется заплатить крупную сумму, чтобы избавиться от Суареса
-
Никакой сенсации: в Германии назвали лучшего игрока сезона
-
"Барселона" отказалась от трансфера ван де Бека
-
Диагноз травмированного Тиля станет известен в понедельник
-
2
Брейтуэйт может получить в "Барселоне" номер Месси
-
Президент Аргентины предложил Месси вернуться на родину
-
"Тоттенхэм" подписал защитника сборной Ирландии
-
Суарес не будет вести переговоры с другими клубами, пока не расторгнет контракт с "Барселоной"
-
Гвардиола пропустит почти всю предсезонную подготовку "Манчестер Сити" из-за поездки в Барселону
-
Стало известно, почему трансфер Миранчука в "Аталанту" еще не состоялся
-
"Лацио" предлагает Иммобиле контракт на 6 лет
-
Матч "Локомотив" - "Зенит" обслужит арбитр, которого в 2019 году хотели пожизненно дисквалифицировать
-
Месси не явился в расположение "Барселоны" для сдачи теста на коронавирус
-
"Интер" согласовал контракт с Видалем
-
"Спартак" близок к покупке нападающего "Порту"
-
"Аякс" договорился о продаже Донни ван де Бека
-
Месси попытается расторгнуть контракт с "Барселоной" без выплаты 700 миллионов евро
-
"Манчестер Сити" из-за Месси отложил переговоры по Кулибали
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22