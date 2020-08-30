"Спартак" близок к покупке нападающего "Порту"

Форвард "Порту" Тикиньо Соарес, вероятно, продолжит карьеру в "Спартаке".

По сведениям A Bola, московский клуб лидирует в борьбе за 29-летнего бразильца. Известно, что "Спартак" готов заплатить за игрока 10 миллионов евро.

Отмечается, что "Порту" не будет удерживать футболиста, а сам Соарес также заинтересован в смене клуба.

В минувшем сезоне на счету Соареса 15 голов и один ассист в 41 матче.

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