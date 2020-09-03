"Порту" отклонил предложение "Локомотива" по Тикиньо
"Порту" отклонил предложение "Локомотива" по нападающему Тикиньо Соаресу.
Как сообщает ZeroZero, московский клуб предлагал за 29-летнего игрока 10 миллионов евро, но "драконы" требуют за своего футболиста 15 миллионов евро.
Отмечается, что "Порту" открыт к переговорам, так как больше не рассчитывает на Тикиньо.
Напомним, что ранее к Тикиньо также проявлял интерес "Спартак".
Читайте также: "Спартак" близок к покупке нападающего "Порту". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|1
|Порту
|28
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|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
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|КД Тондела
|28
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|Маритиму
|28
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|Портимоненсе
|28
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|Дешпортиво Авеш
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