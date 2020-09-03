"Порту" отклонил предложение "Локомотива" по Тикиньо

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"Порту" отклонил предложение "Локомотива" по Тикиньо

"Порту" отклонил предложение "Локомотива" по нападающему Тикиньо Соаресу.

Как сообщает ZeroZero, московский клуб предлагал за 29-летнего игрока 10 миллионов евро, но "драконы" требуют за своего футболиста 15 миллионов евро.

Отмечается, что "Порту" открыт к переговорам, так как больше не рассчитывает на Тикиньо.

Напомним, что ранее к Тикиньо также проявлял интерес "Спартак".

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