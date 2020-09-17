"Локомотив" поборется за экс-игрока "Спартака"

Нападающий "Порту" Зе Луиш близок к уходу из клуба.

Как сообщает O Jogo, футболист хочет получать больше игрового времени. В услугах игрока заинтересованы "Севилья", "Фенербахче" и "Истанбул Башакшехир".

Отмечается, что интерес к игроку также проявляет "Локомотив", который видит в нем альтернативу другому нападающему "Порту" Тикиньо.

Зе Луиш известен в России по своим выступлениям за "Спартак", в котором он играл с 2015 по 2019 год.

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