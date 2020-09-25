"Зенит" отказался от трансфера де Пауля

"Зенит" не будет вести переговоры по трансферу хавбека "Удинезе" Родриго де Пауля.

Как сообщает журналист Николо Скира, российский клуб предлагал за 26-летнего игрока 25 миллионов евро, однако "Удинезе" требовал не менее 35 миллионов евро.

"Удинезе" отказался идти на уступки, поэтому "Зенит" решил выйти из переговоров.

В прошлом сезоне на счету де Пауля 7 голов и 6 ассистов в 35 играх.

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