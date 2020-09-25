"Зенит" отказался от трансфера де Пауля

Теги зенит санкт-петербургудинезеродриго де пауль

"Зенит" отказался от трансфера де Пауля

"Зенит" не будет вести переговоры по трансферу хавбека "Удинезе" Родриго де Пауля.

Как сообщает журналист Николо Скира, российский клуб предлагал за 26-летнего игрока 25 миллионов евро, однако "Удинезе" требовал не менее 35 миллионов евро.

"Удинезе" отказался идти на уступки, поэтому "Зенит" решил выйти из переговоров.

В прошлом сезоне на счету де Пауля 7 голов и 6 ассистов в 35 играх.

Читайте также: Гендиректор "Зенита" отреагировал на слухи об интересе клуба к Дракслеру. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

РПЛ разрешила "Ротору" сыграть против "Рубина"

РПЛ разрешила "Ротору" сыграть против "Рубина"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов