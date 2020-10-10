Норманн не исключает своего ухода из "Ростова" в январе
Хавбек "Ростова" Матиас Норманн может покинуть клуб в январе.
Как сообщает журналист Арилас Улд-Саада, норвежец на пресс-конференции в сборной заявил, что готов рассмотреть вариант с уходом из "Ростова" в зимнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что в услугах 24-летнего футболиста заинтересован "Фулхэм".
Норманн выступает за "Ростов" с января 2019 года. За это время он провел 45 игр, забил два гола и отдал семь ассистов.
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