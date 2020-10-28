Бензема повторил достижение Месси в Лиге Чемпионов

Нападающий "Реала" Карим Бензема забил гол в игре групповой стадии Лиги Чемпионов против менхенгладбахской "Боруссии" (2:2).

Как сообщает Gracenote Live, 32-летний француз стал вторым футболистом, который забивал в 16 сезонах ЛЧ подряд. Ранее такое достижение покорилось форварду "Барселоны" Лионелю Месси.

Отметим, что экс-игрок "МЮ" Райан Гиггз также отличался в 16 розыгрышах ЛЧ, однако не подряд, как Месси и Бензема.

Всего в этом сезоне Бензема провел 8 матчей, забил два гола и отдал два ассиста.

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