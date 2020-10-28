Тебас: "Неудачное заявление Бартомеу в его последний день в "Барселоне" о том, что клуб присоединится к Суперлиге"

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Тебас: "Неудачное заявление Бартомеу в его последний день в "Барселоне" о том, что клуб присоединится к Суперлиге"

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на заявление экс-президента "Барселоны" Хосепа Бартомеу.

Отметим, что вчера, когда Бартомеу сообщил о своей отставке, он заявил, что "Барса" готова стать участником Суперлиги.

"Неудачное заявление Бартомеу в его последний день в "Барселоне" о том, что клуб присоединится к хлипкому, несуществующему турниру, который их только погубит. Это только показывает его незнание футбольной индустрии. Печальный конец для президента, который был успешен, однако в последнее время совершил много ошибок", - написал Тебас в твиттере.

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