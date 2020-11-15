Сборная Испании впервые в истории не смогла победить в семи выездных матчах кряду

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Сборная Испании впервые в истории не смогла победить в семи выездных матчах кряду

Сборная Испании на выезде сыграла вничью с Швейцарией (1:1) в рамках Лиги Наций.

Теперь безвыигрышная серия испанцев в гостевых матчах продлилась до семи игр (шесть ничьих, одно поражение). Это их антирекорд.

Последний раз Испания побеждала на выезде в сентябре 2019 года. Тогда испанцы обыграли Румынию (2:1) в квалификации Евро-2020.

17 ноября Испания встретится с Германий. По итогам этого матча станет известно, кто выйдет в плей-офф Лиги Наций.

Читайте также: Испания на 89-й минуте ушла от поражения в матче с Швейцарией. | http://soccernews.ru
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