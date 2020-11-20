Власти Москвы установили лимит болельщиков на стадионах до конца года

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Власти Москвы установили лимит болельщиков на стадионах до конца года

Московские клубы РПЛ до конца текущего года могут заполнять стадионы на 25%.

"РПЛ получила уведомление от департамента спорта города Москвы, что проведение всех игр с болельщиками согласовано до конца 2020 года при условии, что стадион не будет заполнен более чем на 25%.

Проведение игр с болельщиками возможно при условии строгого выполнения всех профилактических мер, которые были разработаны Роспотребнадзороом и нацелены на борьбу с распространением коронавируса", - заявили в пресс-службе РПЛ.

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