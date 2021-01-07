"Бавария" определила позиции, требующие усиления летом

Теги бавария мюнхен

"Бавария" определила позиции, требующие усиления летом

"Бавария" разрабатывает трансферный план на лето 2021 года.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, мюнхенцы планируют приобрести центрального защитника и центрального полузащитника.

В этом сезоне после 14 туров "Бавария" лидирует в Бундеслиге, опережая "РБ Лейпциг" на два очка.

В 1/8 финала Лиги Чемпионов "Баварию" ожидает противостояние с "Лацио".

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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