"Бавария" определила позиции, требующие усиления летом

"Бавария" разрабатывает трансферный план на лето 2021 года.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, мюнхенцы планируют приобрести центрального защитника и центрального полузащитника.

В этом сезоне после 14 туров "Бавария" лидирует в Бундеслиге, опережая "РБ Лейпциг" на два очка.

В 1/8 финала Лиги Чемпионов "Баварию" ожидает противостояние с "Лацио".

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