Хет-трик Эн-Несири помог "Севилье" разгромить "Кадис"

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Хет-трик Эн-Несири помог "Севилье" разгромить "Кадис"

В рамках 20-го тура испанской Примеры "Севилья" разгромила "Кадис".

Благодаря победе "Севилья" поднялась на третье место в чемпионате.

"Севилья" - "Кадис" 3:0

Голы: Эн-Несири, 35 - 1:0, Эн-Несири, 39 - 2:0, Эн-Несири, 62 - 3:0

"Севилья": Буну, Навас (Алеиш Видаль, 77), Кунде, Серджи Гомес, Акунья, Ракитич (Жордан, 65), Оливер Торрес (Идрисси, 85), Сусо (Мунир, 77), Фернандо (Гудель, 46), Окампос, Эн-Несири.

"Кадис": Ледесма, Алькала, Карселен, Баро, Фали Хименес, Йонссон (Искьердо, 59), Алекс Фернандес (Малбашич, 81), Сальви Санчес (Переа, 46), Кала, Лосано (Ньето, 81), Негредо (Гарридо, 81).

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