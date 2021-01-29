Клопп пытается переманить Мбаппе в "Ливерпуль"
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе может перебраться в "Ливерпуль".
По сведениям Get French Football News, наставник "красных" Юрген Клопп пытается убедить окружение Мбаппе в необходимости трансфера игрока в "Ливерпуль".
Также сообщается, что футболиста зовет в "Ливерпуль" Фабиньо, с которым они вместе играли в "Монако".
Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.
В этом сезоне на счету Мбаппе 16 голов и 9 ассистов в 23 матчах.
Читайте также: ПСЖ готов платить Мбаппе на 15 миллионов евро больше, чем "Реал". | http://soccernews.ru
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
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|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
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|Астон Вилла
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|19
|Уотфорд
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