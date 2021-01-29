Клопп пытается переманить Мбаппе в "Ливерпуль"

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Клопп пытается переманить Мбаппе в "Ливерпуль"

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе может перебраться в "Ливерпуль".

По сведениям Get French Football News, наставник "красных" Юрген Клопп пытается убедить окружение Мбаппе в необходимости трансфера игрока в "Ливерпуль".

Также сообщается, что футболиста зовет в "Ливерпуль" Фабиньо, с которым они вместе играли в "Монако".

Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Мбаппе 16 голов и 9 ассистов в 23 матчах.

Читайте также: ПСЖ готов платить Мбаппе на 15 миллионов евро больше, чем "Реал". | http://soccernews.ru
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