Куман предпочел бы, чтобы Суарес перешел в "Ювентус" вместо "Атлетико"
Наставник "Барселоны" Рональд Куман отреагировал на успешные выступления Луиса Суареса в "Атлетико".
"Его уход - это часть работы. Когда я стал тренером "Барселоны", у нас было свое мнение, а затем мы приняли решение. Необходимо принимать такие решения. Если все идет хорошо - прекрасно, однако если не выходит, то это таков должен быть мой путь, и это самое главное.
Безусловно, было бы лучше, если бы Луис Суарес перешел в "Ювентус" вместо "Атлетико", так как сейчас он продолжает выступать в "Атлетико". Однако мы вынуждены были принять такое решение, действительно трудное, однако проявив уважение к футболисту. Я думаю, что это действительно важно", - приводит слова Кумана Goal.com.
Напомним, что Суарес перешел в "Атлетико" на правах свободного агента. В составе "матрасников" он провел 20 игр, в которых забил 14 голов и отдал два ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14