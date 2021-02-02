Куман предпочел бы, чтобы Суарес перешел в "Ювентус" вместо "Атлетико"

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Куман предпочел бы, чтобы Суарес перешел в "Ювентус" вместо "Атлетико"

Наставник "Барселоны" Рональд Куман отреагировал на успешные выступления Луиса Суареса в "Атлетико".

"Его уход - это часть работы. Когда я стал тренером "Барселоны", у нас было свое мнение, а затем мы приняли решение. Необходимо принимать такие решения. Если все идет хорошо - прекрасно, однако если не выходит, то это таков должен быть мой путь, и это самое главное.

Безусловно, было бы лучше, если бы Луис Суарес перешел в "Ювентус" вместо "Атлетико", так как сейчас он продолжает выступать в "Атлетико". Однако мы вынуждены были принять такое решение, действительно трудное, однако проявив уважение к футболисту. Я думаю, что это действительно важно", - приводит слова Кумана Goal.com.

Напомним, что Суарес перешел в "Атлетико" на правах свободного агента. В составе "матрасников" он провел 20 игр, в которых забил 14 голов и отдал два ассиста.

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