"Ливерпуль" теряет Хендерсона

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон травмировался в игре против "Эвертона".

30-летний футболист повредил заднюю поверхность правого бедра и покинул поле на 25-й минуте встречи.

Отметим, что Хендерсон закрывал позицию в центре обороны, так как основные центральные защитники Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Жоэль Матип находятся в лазарете.

В этом сезоне на счету Хендерсона один гол и один ассист в 28 матчах.

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