Куман прокомментировал победу над "Севильей"

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Куман прокомментировал победу над "Севильей"

Наставник "Барселоны" Рональд Куман подвел итоги матча с "Севильей" (2:0).

"Мы старались оказать давление на соперника, однако игра с тремя центральными защитниками и высокими флангами упростила нам задачу нейтрализовать "Севилью". Мы применили рискованную систему. Без мяча мы прессинговали, пытались играть один в один... Наша игра без мяча оказалась ключевой. Сегодня мы показали, что мы все еще живы, и это очень важно.

Я горжусь командой, особенно в плане физической подготовки. У соперника очень физически сильная команда, и мы на равных играли без мяча, а с мячом действовали очень хорошо и спокойно.

Разумеется, мы верим в камбэк в Кубке Испании. Сегодня мы выстояли на протяжении всей игры, несмотря на потерю игроков, однако в среду будет совершенно другая игра. Если мы сыграем хорошо, будут шансы.

"Барса" обязана побеждать в каждой игре. Сегодняшние три очка важны, а игра в среду - еще одна возможность. Необходимо стараться, чтобы продолжать бороться во всех турнирах.

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