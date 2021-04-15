Обамеянг заразился малярией
Фото: Reuters
Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг заразился малярией.
Известно, что игрок заболел несколько недель назад после поездки в расположение сборной Габона.
"Всем привет, благодарю за сообщения и звонки. К сожалению, я заболел малярией, когда выступал за сборную в Габоне несколько недель назад. Я провел несколько дней в больнице на этой неделе, однако с каждым днем я чувствую себя гораздо лучше.
Спасибо прекрасным врачам, которые выявили вирус так быстро и сразу же начали лечение. Я не очень хорошо себя чувствовал в последние пару недель, но я вернусь сильнее, чем когда-либо! Сейчас буду смотреть на игру своих парней. Очень важный матч для нас! Вперед, сделайте это", - написал Обамеянг в инстаграме.
В этом сезоне на счету Обамеянга 14 голов и две результативные передачи в 33 играх.
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|Арсенал Лондон
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|Бернли
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|Эвертон
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
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|20
|Норвич Сити
|27
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