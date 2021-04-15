Обамеянг заразился малярией

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Обамеянг заразился маляриейФото: Reuters

Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг заразился малярией.

Известно, что игрок заболел несколько недель назад после поездки в расположение сборной Габона.

"Всем привет, благодарю за сообщения и звонки. К сожалению, я заболел малярией, когда выступал за сборную в Габоне несколько недель назад. Я провел несколько дней в больнице на этой неделе, однако с каждым днем я чувствую себя гораздо лучше.

Спасибо прекрасным врачам, которые выявили вирус так быстро и сразу же начали лечение. Я не очень хорошо себя чувствовал в последние пару недель, но я вернусь сильнее, чем когда-либо! Сейчас буду смотреть на игру своих парней. Очень важный матч для нас! Вперед, сделайте это", - написал Обамеянг в инстаграме.

В этом сезоне на счету Обамеянга 14 голов и две результативные передачи в 33 играх.

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