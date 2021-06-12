Посол Украины в Германии рассказал, как России удалось добиться запрета слогана "Героям слава" на форме

Фото: твиттер сборной Украины/Автор неизвестен

Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал решение УЕФА запретить надпись "Героям слава" на форме сборной Украины.

"Тот факт, что УЕФА удовлетворяет жалобу России по поводу нашей формы на Чемпионат Европы всего через несколько дней после подписания спонсорского контракта между УЕФА и российской государственной компанией "Газпром", более чем подозрителен.

Путин снова использует "Газпром" как инструмент гибридной войны, чтобы разделить Европу", - приводит слова Мельника Bild.

Напомним, что на форме сборной Украины также изображена карта страны с Крымом.

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