Тренер "Сочи" прокомментировал победу в Лиге конференций
Фото: твиттер "Сочи"
Наставник "Сочи" Владимир Федотов прокомментировал победу над "Кешлей" (3:0) в матче Лиги конференций.
"Начало было очень боевое с двух сторон, соперник не хотел уступать. Как обычно бывает, первые десять минут немного приносили сумбур, однако потом мы начали захватывать инициативу и забили, искали шансы. В некоторых моментах необходимо было сыграть чуть хладнокровнее, и игра сложилась бы легче. Отметим голкипера соперника, он был сегодня великолепен.
Суетились в завершающей стадии, не хватило спокойствия. Однако отметим, опять же, голкипера соперника. Он творил чудеса и проявлял футбольный героизм. Нашей команде есть над чем работать, голы нам нужны и мы на старте сезона. Всегда хочется большего и лучшего. Всегда выходишь играть до разницы в три мяча. У нас скоро РПЛ, 26 числа мы вступаем в него. Восстановимся, залижем раны и будем двигаться дальше. Юсупов подвернул голеностоп, поле было немного сырое и грунт не держал. Приземлился неудачно. Степень травмы узнаем после обследования. Хотелось, чтобы всё было минимально. Артур важен для нас.
Нет такого варианта, что Адамов будет отдан в аренду, у нас сложный график. Никого мы не будем никуда отдавать. В такой ситуации, у нас те голкиперы, которые нужны. Пример, Сослана нет, у нас два вратаря и есть вопросы. Вратарей мы трогать не будем", - приводит слова Федотова "Чемпионат".
Читайте также: "Сочи" разгромил "Кешлю" в матче квалификации Лиги конференций. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Стало известно, сколько болельщиков "Спартака" смогут посетить матч с "Рубином"
-
"Сочи" разгромил "Кешлю" в матче квалификации Лиги конференций
-
"Реал" летом 2022 года может подписать Мбаппе, Холанда, Камавинга и Горецку
-
Эриксен может уйти из "Интера" из-за проблем с сердцем
-
Разгромы Германии и Франции, ничья Испании и победа Японии: результаты первого игрового дня Олимпиады-2020
Лента новостей
-
"Тоттенхэм" согласовал контракт с Ромеро
-
"Барселона" объявила о продлении контракта с Бальде
-
"Локомотив" не обладает информацией о допуске зрителей на матч с "Арсеналом"
-
Вейналдум снова объяснил, почему выбрал ПСЖ, а не "Барселону"
-
Тренер "Сочи" прокомментировал победу в Лиге конференций
-
Педро может покинуть "Рому" из-за Моуринью
-
"Ротор" арендовал защитника "Спартака"
-
1
"Барселона" официально представила Депая
-
Стало известно, сколько болельщиков "Спартака" смогут посетить матч с "Рубином"
-
В "Болонье" прокомментировали слухи об интересе к Дивееву
-
"Сочи" разгромил "Кешлю" в матче квалификации Лиги конференций
-
Кудряшов продлил контракт с "Антальяспором"
-
"Манчестер Юнайтед" заключил партнерство с биотопливной компанией
-
Экс-игрок "Спартака" Таски высказался о возможном назначении Кунца на пост тренера сборной России
-
Дриусси может перейти в "Интер Майами". Клубом владеет Дэвид Бекхэм
-
"Реал" отклонил первое предложение "Манчестер Юнайтед" по Варану
-
"Реал" летом 2022 года может подписать Мбаппе, Холанда, Камавинга и Горецку
-
ПСЖ хочет подписать контракт с Погба
-
"Манчестер Юнайтед" лидирует в гонке за Рубена Невеша
-
Эриксен может уйти из "Интера" из-за проблем с сердцем
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0