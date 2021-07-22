Тренер "Сочи" прокомментировал победу в Лиге конференций

Фото: твиттер "Сочи"

Наставник "Сочи" Владимир Федотов прокомментировал победу над "Кешлей" (3:0) в матче Лиги конференций.

"Начало было очень боевое с двух сторон, соперник не хотел уступать. Как обычно бывает, первые десять минут немного приносили сумбур, однако потом мы начали захватывать инициативу и забили, искали шансы. В некоторых моментах необходимо было сыграть чуть хладнокровнее, и игра сложилась бы легче. Отметим голкипера соперника, он был сегодня великолепен.

Суетились в завершающей стадии, не хватило спокойствия. Однако отметим, опять же, голкипера соперника. Он творил чудеса и проявлял футбольный героизм. Нашей команде есть над чем работать, голы нам нужны и мы на старте сезона. Всегда хочется большего и лучшего. Всегда выходишь играть до разницы в три мяча. У нас скоро РПЛ, 26 числа мы вступаем в него. Восстановимся, залижем раны и будем двигаться дальше. Юсупов подвернул голеностоп, поле было немного сырое и грунт не держал. Приземлился неудачно. Степень травмы узнаем после обследования. Хотелось, чтобы всё было минимально. Артур важен для нас.

Нет такого варианта, что Адамов будет отдан в аренду, у нас сложный график. Никого мы не будем никуда отдавать. В такой ситуации, у нас те голкиперы, которые нужны. Пример, Сослана нет, у нас два вратаря и есть вопросы. Вратарей мы трогать не будем", - приводит слова Федотова "Чемпионат".

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