Джорджевич прояснил свое будущее

Теги лука джорджевич

Джорджевич прояснил свое будущееФото: инстаграм Джорджевича

Экс-игрок "Локомотива" Лука Джорджевич высказался о своем будущем.

"Я не отказывал российским клубам. Видимо, что-то не так поняли. Такого, чтобы мне кто-то звонил, а я сказал нет, не было. Однако на данный момент у меня есть предложения из других чемпионатов, и другие страны мне более интересны. Однако то, что я на сто процентов не поеду в Россию, такого я не говорил. Мне звонили из двух российских клубов. Сейчас остается еще один вариант.

Я не могу сказать, что это за клубы. Если они захотят, сами об этом расскажут. Просто кто-то звонил 10 дней назад, кто-то - полтора месяца назад. Я ответил, что у меня есть серьезные предложения из хороших европейских чемпионатов. В частности, из Испании. Однако никому не отказывал", - заявил Джорджевич.

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