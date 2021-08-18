ЦСКА просрочил платеж за трансфер Гайча

Фото: инстаграм Адольфо Гайча

ЦСКА выбился из графика платежей за трансфер нападающего Адольфо Гайча.

Как сообщает Refuerzos CASLA, "армейцы" на три месяца просрочили платеж "Сан Лоренцо" в размере 500 тысяч долларов.

Отмечается, что общая задолженность ЦСКА по трансферу сейчас составляет 1,6 миллиона долларов.

Напомним, что ЦСКА приобрел Гайча в 2020 году за 8,5 миллиона евро. Вторую половину прошлого сезона он провел в аренде в "Беневенто".

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