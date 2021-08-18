ЦСКА просрочил платеж за трансфер Гайча

Теги цска москваадольфо гайчсан лоренцо

ЦСКА просрочил платеж за трансфер Гайча Фото: инстаграм Адольфо Гайча

ЦСКА выбился из графика платежей за трансфер нападающего Адольфо Гайча.

Как сообщает Refuerzos CASLA, "армейцы" на три месяца просрочили платеж "Сан Лоренцо" в размере 500 тысяч долларов.

Отмечается, что общая задолженность ЦСКА по трансферу сейчас составляет 1,6 миллиона долларов.

Напомним, что ЦСКА приобрел Гайча в 2020 году за 8,5 миллиона евро. Вторую половину прошлого сезона он провел в аренде в "Беневенто".

Читайте также: ЦСКА может подписать игрока киевского "Динамо". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Атлетико Паранаенсе" объявил об аренде Педро Роши

"Атлетико Паранаенсе" объявил об аренде Педро Роши

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов