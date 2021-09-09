Осечка Англии, крупные победы Германии и Италии: все результаты матчей отбора ЧМ-2022 8 сентября

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Осечка Англии, крупные победы Германии и Италии: все результаты матчей отбора ЧМ-2022 8 сентябряФото: твиттер УЕФА

Представляем результаты матчей отбора ЧМ-2022, которые прошли 8 сентября.

Группа В

Косово - Испания 0:2
Голы: Форнальс, 32 - 0:1, Ферран Торрес, 88 - 0:2

Греция - Швеция 2:1
Голы: Бакасетас, 62 - 1:0, Павлидис, 74 - 2:0, Квайсон, 80 - 2:1

Турнирное положение: Испания (13), Швеция (9), Греция (6), Косово (4), Грузия (1).


Группа С

Италия - Литва 5:0
Голы: Кин, 11 - 1:0, Уткус (аг), 14 - 2:0, Распадори, 24 - 3:0, Кин, 29 - 4:0, Ди Лоренцо, 54 - 5:0

Северная Ирландия – Швейцария 0:0

Турнирное положение: Италия (14), Швейцария (8), Северная Ирландия (5), Болгария (5), Литва (0).


Группа Е

Беларусь - Бельгия 0:1
Гол: Прат, 33 - 0:1

Уэльс – Эстония 0:0

Турнирное положение: Бельгия (16), Чехия (7), Уэльс (7), Беларусь (3), Эстония (1).


Группа I

Польша - Англия 1:1
Голы: Кейн, 72 - 0:1, Шиманьски, 90 - 1:1

Венгрия – Андорра 2:1
Голы: Салаи (пен), 9 - 1:0, Ботка, 18 - 2:0, Макс Льовера, 82 - 2:1

Албания – Сан-Марино 5:0
Голы: Манай, 32 - 1:0, Лячи, 58 - 2:0, Броя, 61 - 3:0, Хюсай, 68 - 4:0, Узуни, 80 - 5:0

Турнирное положение: Англия (16), Албания (12), Польша (11), Венгрия (10), Андорра (3), Сан Марино (0).


Группа J

Армения - Лихтенштейн 1:1
Голы: Мхитарян (пен), 45 - 1:0, Фрик, 80 - 1:1   

Исландия - Германия 0:4
Голы: Гнабри, 4 - 0:1, Рюдигер, 24 - 0:2, Сане, 56 - 0:3, Вернер, 88 - 0:4

Северная Македония – Румыния 0:0

Турнирное положение: Германия (15), Армения (11), Румыния (10), Северная Македония (9), Исландия (4), Лихтенштейн (1).

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 9 20
2 Швеция Швеция 9 19
3 Нидерланды Нидерланды 9 16
4 Болгария Болгария 9 12
5 Беларусь Беларусь 9 5
6 Люксембург Люксембург 9 5
Группа B М О
1 Португалия Португалия 10 27
2 Швейцария Швейцария 10 27
3 Венгрия Венгрия 9 10
4 Фарерские острова Фарерские острова 9 9
5 Латвия Латвия 9 4
6 Андорра Андорра 9 4
Группа C М О
1 Германия Германия 10 30
2 Северная Ирландия Северная Ирландия 10 19
3 Чехия Чехия 10 15
4 Норвегия Норвегия 10 13
5 Азербайджан Азербайджан 10 10
6 Сан-Марино Сан-Марино 10 0
Группа D М О
1 Сербия Сербия 10 21
2 Ирландия Ирландия 10 19
3 Уэльс Уэльс 10 17
4 Австрия Австрия 10 15
5 Грузия Грузия 10 5
6 Молдова Молдова 10 2
Группа E М О
1 Польша Польша 10 25
2 Дания Дания 10 20
3 Черногория Черногория 10 16
4 Румыния Румыния 10 13
5 Армения Армения 10 7
6 Казахстан Казахстан 10 3
Группа F М О
1 Англия Англия 10 26
2 Словакия Словакия 10 18
3 Шотландия Шотландия 10 18
4 Словения Словения 10 15
5 Литва Литва 10 6
6 Мальта Мальта 10 1
Группа G М О
1 Испания Испания 10 28
2 Италия Италия 10 23
3 Албания Албания 10 13
4 Израиль Израиль 10 12
5 Македония Македония 10 11
6 Лихтенштейн Лихтенштейн 10 0
Группа H М О
1 Бельгия Бельгия 9 25
2 Греция Греция 10 19
3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 9 14
4 Эстония Эстония 9 11
5 Кипр Кипр 9 10
6 Гибралтар Гибралтар 10 0
Группа I М О
1 Исландия Исландия 10 22
2 Хорватия Хорватия 10 20
3 Украина Украина 10 17
4 Турция Турция 10 15
5 Финляндия Финляндия 10 9
6 Косово Косово 10 1
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