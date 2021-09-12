Полузащитник "Ливерпуля" Эллиотт получил серьезное повреждение

Теги ливерпульхарви эллиоттравмылидс юнайтед

ФПолузащитник "Ливерпуля" Эллиотт получил серьезное повреждениеФото: сайт "Ливерпуля"

Полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт травмировался в игре против "Лидса".

18-летний футболист повредил левую ногу после подката защитника хозяев Паскаля Стрейка.

Отметим, что футболист покидал поле на носилках, а игрок "Лидса" был удален после консультации с видеоассистентом.

Читайте также: "Ливерпуль" добыл выездную победу над "Лидсом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Милан" победил "Лацио" и возглавил Серию А

"Милан" победил "Лацио" и возглавил Серию А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов