Полузащитник "Ливерпуля" Эллиотт получил серьезное повреждение

Ф Фото: сайт "Ливерпуля"

Полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт травмировался в игре против "Лидса".

18-летний футболист повредил левую ногу после подката защитника хозяев Паскаля Стрейка.

Отметим, что футболист покидал поле на носилках, а игрок "Лидса" был удален после консультации с видеоассистентом.

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