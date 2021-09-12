Полузащитник "Ливерпуля" Эллиотт получил серьезное повреждение
ФФото: сайт "Ливерпуля"
Полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт травмировался в игре против "Лидса".
18-летний футболист повредил левую ногу после подката защитника хозяев Паскаля Стрейка.
Отметим, что футболист покидал поле на носилках, а игрок "Лидса" был удален после консультации с видеоассистентом.
Читайте также: "Ливерпуль" добыл выездную победу над "Лидсом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
главное
-
"Динамо" неожиданно проиграло "Нижнему Новгороду"
-
"Ливерпуль" добыл выездную победу над "Лидсом"
-
"Сочи" победил "Уфу" и вышел на второе место в РПЛ
-
Неймар сфотографировался с 216-сантиметровым баскетболистом (фото)
-
Пепе ударил соперника в чемпионате Португалии. Реакция арбитра оказалась странной (видео)
Лента новостей
-
Агент хавбека "Бенфики" высказался об интересе со стороны "Ростова"
-
Полузащитник "Ливерпуля" Эллиотт получил серьезное повреждение
-
Ибрагимович стал рекордсменом Серии А
-
"Реал Сосьедад" обыграл "Кадис"
-
"Милан" победил "Лацио" и возглавил Серию А
-
"Динамо" неожиданно проиграло "Нижнему Новгороду"
-
Экс-игрок "Реала" сделал выбор между Мбаппе и Холандом
-
"Ливерпуль" добыл выездную победу над "Лидсом"
-
Тилеманс отреагировал на интерес со стороны "Барселоны"
-
"Ницца" победила "Нант" и вошла в топ-5 в Лиге 1
-
Нагатомо вернулся в чемпионат Японии
-
Салах забил юбилейный гол в АПЛ
-
"Валенсия" разгромила "Осасуну" и возглавила Ла Лигу
-
Аршавин оценил шансы "Сочи" на чемпионство
-
"Валенсия" теряет Черышева
-
"Сочи" победил "Уфу" и вышел на второе место в РПЛ
-
"Манчестер Юнайтед", "Ювентус" и "Бавария" поборются за цель "Барселоны"
-
Фати близок к продлению контракта с "Барселоной"
-
Неймар сфотографировался с 216-сантиметровым баскетболистом (фото)
-
Пепе ударил соперника в чемпионате Португалии. Реакция арбитра оказалась странной (видео)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18