Италия прервала рекордную серию из 37 матчей без поражений

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Италия прервала рекордную серию из 37 матчей без пораженийФото: твиттер сборной Италии

Сборная Италии проиграла впервые за последние 37 матчей.

Серия итальянцев прервалась в матче полуфинала Лиги Наций против Испании (1:2).

Напомним, что мировая рекордная серия Италии длилась с 2018 года. Тогда они проиграли Португалии в рамках Лиги Наций.

Серия сборной Италии включила в себя 28 побед и 9 ничьих.

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