Фото: инстаграм Месси

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Уругваем (3:0) в рамках квалификации ЧМ-2022.

"Как же приятно наслаждаться такими моментами жизни! Большая победа! Еще раз спасибо за то, что вы заставляете меня чувствовать. Увидимся в четверг", - написал Месси в инстаграме.

Отметим, что в ночь на пятницу, 15 октября, Аргентине предстоит встретиться с Перу.

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