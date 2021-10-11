"Ньюкасл" интересуется Рэмзи

Фото: инстаграм Аарона Рэмзи

Хавбек "Ювентуса" Аарон Рэмзи может вернуться в Англию.

По сведениям Calciomercato, в трансфере 30-летнего валлийца заинтересован "Ньюкасл", который планирует модернизацию команды после прихода нового владельца.

Отмечается, что сам Рэмзи согласен вернуться в АПЛ, а "Ювентус" не собирается удерживать игрока.

В этом сезоне Рэмзи принял участие в 8 играх и забил один гол.

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