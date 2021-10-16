Киевское "Динамо" разгромило "Львов"

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Киевское "Динамо" разгромило "Львов"Фото: сайт "Динамо"

В рамках 11-го тура УПЛ киевское "Динамо" уверенно разобралось с "Львовом".

"Динамо" лидирует в турнирной таблице, опережая "Шахтер" на 3 очка.

"Львов" - "Динамо" 1:4

Голы: Чиряк (пен), 15 - 1:0, Буяльский, 37 - 1:1, Цыганков, 45+1 - 1:2, Гармаш, 58 - 1:3, Гармаш, 83 - 1:4

"Львов": Костик, Якимец, Зозуля, Лека, Брикнер, Грисьо (Ременяк, 61), Довгий, Чиряк (Сорокин, 80), Политыло (Шина, 46, Крушинський, 75), Эрнест, Ныч (Альваро, 46).

"Динамо": Бущан, Тымчик, Кендзера, Сирота (Шабанов, 75), Миколенко (Караваев, 46), Цыганков (Вербич, 75), Шепелев, Андриевский, Буяльский, Де Пена (Витиньо, 46), Супряга (Гармаш, 41).

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