Киевское "Динамо" разгромило "Львов"
Фото: сайт "Динамо"
В рамках 11-го тура УПЛ киевское "Динамо" уверенно разобралось с "Львовом".
"Динамо" лидирует в турнирной таблице, опережая "Шахтер" на 3 очка.
"Львов" - "Динамо" 1:4
Голы: Чиряк (пен), 15 - 1:0, Буяльский, 37 - 1:1, Цыганков, 45+1 - 1:2, Гармаш, 58 - 1:3, Гармаш, 83 - 1:4
"Львов": Костик, Якимец, Зозуля, Лека, Брикнер, Грисьо (Ременяк, 61), Довгий, Чиряк (Сорокин, 80), Политыло (Шина, 46, Крушинський, 75), Эрнест, Ныч (Альваро, 46).
"Динамо": Бущан, Тымчик, Кендзера, Сирота (Шабанов, 75), Миколенко (Караваев, 46), Цыганков (Вербич, 75), Шепелев, Андриевский, Буяльский, Де Пена (Витиньо, 46), Супряга (Гармаш, 41).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13