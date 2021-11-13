"Ювентус" намерен избавиться от двух футболистов
"Ювентус" намерен продать двух хавбеков в зимнее трансферное окно.
По сведениям La Gazzetta dello Sport, "старая синьора" выставит на продажу Адриана Рабьо, которому не удалось впечатлить наставника команды Массимилиано Аллегри.
Кроме того, клуб хочет продать Аарона Рэмзи. Причина - слишком высокая зарплата футболиста.
В этом сезоне Рабьо провел 11 игр и отметился одной голевой передачей. На счету Рэмзи 5 сыгранных матчей без результативных действий.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17