"Ювентус" намерен избавиться от двух футболистов

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"Ювентус" намерен избавиться от двух футболистов Фото инстаграм Адриана Рабьо

"Ювентус" намерен продать двух хавбеков в зимнее трансферное окно.

По сведениям La Gazzetta dello Sport, "старая синьора" выставит на продажу Адриана Рабьо, которому не удалось впечатлить наставника команды Массимилиано Аллегри.

Кроме того, клуб хочет продать Аарона Рэмзи. Причина - слишком высокая зарплата футболиста.

В этом сезоне Рабьо провел 11 игр и отметился одной голевой передачей. На счету Рэмзи 5 сыгранных матчей без результативных действий.

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