Успех "Спартака", неудача "Локомотива": все результаты 6-го тура Лиги Европы

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Успех "Спартака", неудача "Локомотива": все результаты 6-го тура Лиги ЕвропыФото: твиттер УЕФА

Представляем результаты матчей 6-го тура групповой стадии Лиги Европы.

Группа A

"Лион" Франция - "Рейнджерс" Шотландия 1:1
Голы: Райт, 41 - 0:1, Басси (аг), 48 - 1:1   

"Спарта Прага" Чехия - "Брондбю" Дания 2:0
Голы: Ганцко, 43 - 1:0, Гложек, 49 - 2:0

Турнирное положение: "Лион" (16), "Рейнджерс" (8), "Спарта" (7), "Брондбю" (2).


Группа B

"Штурм" Австрия - "Монако" Монако 1:1
Голы: Янчер (пен), 6 - 1:0, Фолланд, 30 - 1:1

"Реал Сосьедад" Испания - ПСВ Нидерланды 3:0
Голы: Ойарсабаль (пен), 43 - 1:0, Ойарсабаль, 62 - 2:0, Серлот, 90 - 3:0

Турнирное положение: "Монако" (12), "Реал Сосьедад" (9), ПСВ (8), "Штурм" (2).


Группа С

"Наполи" Италия - "Лестер" Англия 3:2
Голы: Унас, 4 - 1:0, Элмаз, 24 - 2:0, Эванс, 27 - 2:1, Дьюзбери-Холл, 33 - 2:2, Элмаз, 53 - 3:2

"Легия" Польша - "Спартак" Россия 0:1
Гол: Бакаев, 17 - 0:1

Турнирное положение: "Спартак" (10), "Наполи" (10), "Лестер" (8), "Легия" (6).


Группа D

"Фенербахче" Турция - "Айнтрахт" Германия 1:1
Голы: Соу, 29 - 0:1, Бериша, 42 - 1:1

"Антверпен" Бельгия - "Олимпиакос" Греция 1:0
Гол: Баликвиша, 6 - 1:0

Турнирное положение: "Айнтрахт" (12), "Олимпиакос" (9), "Фенербахче" (6), "Антверпен" (5).


Группа E

"Лацио" Италия - "Галатасарай" Турция 0:0

"Марсель" Франция - "Локомотив" Россия 1:0
Гол: Милик, 35 - 1:0

Турнирное положение: "Галатасарай" (12), "Лацио" (9), "Марсель" (7), "Локомотив" (2).


Группа F

"Брага" Португалия - "Црвена Звезда" Сербия 1:1
Голы: Галено (пен), 52 - 1:0, Катаи (пен), 70 - 1:1

"Лудогорец" Болгария - "Мидтьюлланд" Дания 0:0

Турнирное положение: "Црвена Звезда" (11), "Брага" (10), "Мидтьюлланд" (9), "Лудогорец" (2).


Группа G

"Ференцварош" Венгрия - "Байер" Германия 1:0
Гол: Лаидуни, 82 - 1:0

"Селтик" Шотландия - "Бетис" Испания 3:2
Голы: Уэлш, 3 - 1:0, Бэйн (аг), 69 - 1:1, Хендерсон, 72 - 2:1, Иглесиас, 74 - 2:2, Тернбулл (пен), 78 - 3:2

Турнирное положение: "Байер" (13), "Бетис" (10), "Селтик" (9), "Ференцварош" (3).


Группа H

"Вест Хэм" Англия - "Динамо" Загреб Хорватия 0:1
Гол: Оршич, 3 - 0:1

"Генк" Бельгия - "Рапид" Вена Австрия 0:1
Гол: Любичич, 29 - 0:1

Турнирное положение: "Вест Хэм" (13), "Динамо" (10), "Рапид" (6), "Генк" (5).

Читайте также: "Спартак" переиграл "Легию" и занял первое место в группе Лиги Европы. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Фейеноорд Фейеноорд 4 7
2 Шальке Шальке 4 7
3 Базель Базель 4 7
4 Ференцварош Ференцварош 4 4
5 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 3
Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
Группа C М О
1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
2 Реал Сарагоса Реал Сарагоса 4 7
3 Аустрия Вена Аустрия Вена 4 7
4 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 4 5
5 Утрехт Утрехт 4 0
Группа D М О
1 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 10
2 Сошо Сошо 4 9
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Паниониос Паниониос 4 3
5 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 4 0
Группа E М О
1 Мидлсбро Мидлсбро 4 9
2 Вильярреал Вильярреал 4 8
3 Партизан Партизан 4 5
4 Лацио Лацио 4 3
5 Айгалео ФК Афины Айгалео ФК Афины 4 1
Группа F М О
1 АЗ АЗ 4 9
2 Осер Осер 4 7
3 Грацер АК Грацер АК 4 7
4 Рейнджерс Рейнджерс 4 6
5 Амика Амика 4 0
Группа G М О
1 Штутгарт Штутгарт 4 9
2 Бенфика Бенфика 4 9
3 Херенвен Херенвен 4 7
4 Динамо Загреб Динамо Загреб 4 4
5 Беверен Беверен 4 0
Группа H М О
1 Лилль Лилль 4 9
2 Севилья Севилья 4 7
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