Успех "Спартака", неудача "Локомотива": все результаты 6-го тура Лиги Европы
Фото: твиттер УЕФА
Представляем результаты матчей 6-го тура групповой стадии Лиги Европы.
Группа A
"Лион" Франция - "Рейнджерс" Шотландия 1:1
Голы: Райт, 41 - 0:1, Басси (аг), 48 - 1:1
"Спарта Прага" Чехия - "Брондбю" Дания 2:0
Голы: Ганцко, 43 - 1:0, Гложек, 49 - 2:0
Турнирное положение: "Лион" (16), "Рейнджерс" (8), "Спарта" (7), "Брондбю" (2).
Группа B
"Штурм" Австрия - "Монако" Монако 1:1
Голы: Янчер (пен), 6 - 1:0, Фолланд, 30 - 1:1
"Реал Сосьедад" Испания - ПСВ Нидерланды 3:0
Голы: Ойарсабаль (пен), 43 - 1:0, Ойарсабаль, 62 - 2:0, Серлот, 90 - 3:0
Турнирное положение: "Монако" (12), "Реал Сосьедад" (9), ПСВ (8), "Штурм" (2).
Группа С
"Наполи" Италия - "Лестер" Англия 3:2
Голы: Унас, 4 - 1:0, Элмаз, 24 - 2:0, Эванс, 27 - 2:1, Дьюзбери-Холл, 33 - 2:2, Элмаз, 53 - 3:2
"Легия" Польша - "Спартак" Россия 0:1
Гол: Бакаев, 17 - 0:1
Турнирное положение: "Спартак" (10), "Наполи" (10), "Лестер" (8), "Легия" (6).
Группа D
"Фенербахче" Турция - "Айнтрахт" Германия 1:1
Голы: Соу, 29 - 0:1, Бериша, 42 - 1:1
"Антверпен" Бельгия - "Олимпиакос" Греция 1:0
Гол: Баликвиша, 6 - 1:0
Турнирное положение: "Айнтрахт" (12), "Олимпиакос" (9), "Фенербахче" (6), "Антверпен" (5).
Группа E
"Лацио" Италия - "Галатасарай" Турция 0:0
"Марсель" Франция - "Локомотив" Россия 1:0
Гол: Милик, 35 - 1:0
Турнирное положение: "Галатасарай" (12), "Лацио" (9), "Марсель" (7), "Локомотив" (2).
Группа F
"Брага" Португалия - "Црвена Звезда" Сербия 1:1
Голы: Галено (пен), 52 - 1:0, Катаи (пен), 70 - 1:1
"Лудогорец" Болгария - "Мидтьюлланд" Дания 0:0
Турнирное положение: "Црвена Звезда" (11), "Брага" (10), "Мидтьюлланд" (9), "Лудогорец" (2).
Группа G
"Ференцварош" Венгрия - "Байер" Германия 1:0
Гол: Лаидуни, 82 - 1:0
"Селтик" Шотландия - "Бетис" Испания 3:2
Голы: Уэлш, 3 - 1:0, Бэйн (аг), 69 - 1:1, Хендерсон, 72 - 2:1, Иглесиас, 74 - 2:2, Тернбулл (пен), 78 - 3:2
Турнирное положение: "Байер" (13), "Бетис" (10), "Селтик" (9), "Ференцварош" (3).
Группа H
"Вест Хэм" Англия - "Динамо" Загреб Хорватия 0:1
Гол: Оршич, 3 - 0:1
"Генк" Бельгия - "Рапид" Вена Австрия 0:1
Гол: Любичич, 29 - 0:1
Турнирное положение: "Вест Хэм" (13), "Динамо" (10), "Рапид" (6), "Генк" (5).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0