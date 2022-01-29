"Барселона" объявила об аренде Траоре

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"Барселона" объявила об аренде ТраореФото: твиттер "Барселоны"

"Барселона" арендовала вингера "Вулверхэмптона" Адама Траоре.

Как сообщает сайт клуба, каталонцы арендовали 26-летнего игрока до конца сезона с возможностью выкупа за 30 миллионов евро.

Отмечается, что Траоре уже согласовал с "Барсой" пятилетний контракт на случай, если летом они подпишут его на постоянной основе.

Траоре - воспитанник "Барсы". Он выступал за первую команду с 2013 по 2015 год.

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