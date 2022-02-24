Пети: "Я испытываю искреннюю печаль, когда наблюдаю за Месси на поле"

1 Теги псжлионель месси

Пети: "Я испытываю искреннюю печаль, когда наблюдаю за Месси на поле" Фото: сайт ПСЖ

Экс-игрок сборной Франции Эммануэль Пети высказался о выступлениях форварда ПСЖ Лионеля Месси.

"Я испытываю искреннюю печаль, когда наблюдаю за Месси на поле. Мы все хотим, чтобы он преуспел, взял нас за руку и рассказал историю, как он делал это в "Барселоне". Я не хочу сравнивать Месси и Мбаппе. Однако в последние несколько месяцев мы стали свидетелями смерти одного короля и становления другого", - приводит слова Пети Maxifoot.

ПСЖ подписал Месси летом 2021 года. За это время он провел 22 игры, забил 7 голов и отдал 8 ассистов.

Читайте также: Пети считает, что Месси пора отправить на скамейку запасных. | http://soccernews.ru
Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Согласен с вами согласен, Пети. Раньше в ПСЖ были Ибра, Кавани, Матуиди - серьёзные мужчины и отличные футболисты. А сейчас ... карлан со своим сводным гаремом унижает всю Францию в ЛЧ! То ли ещё будет в ответном матче с Реалом... Мда... Alles Paris!

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