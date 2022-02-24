Пети: "Я испытываю искреннюю печаль, когда наблюдаю за Месси на поле"
Фото: сайт ПСЖ
Экс-игрок сборной Франции Эммануэль Пети высказался о выступлениях форварда ПСЖ Лионеля Месси.
"Я испытываю искреннюю печаль, когда наблюдаю за Месси на поле. Мы все хотим, чтобы он преуспел, взял нас за руку и рассказал историю, как он делал это в "Барселоне". Я не хочу сравнивать Месси и Мбаппе. Однако в последние несколько месяцев мы стали свидетелями смерти одного короля и становления другого", - приводит слова Пети Maxifoot.
ПСЖ подписал Месси летом 2021 года. За это время он провел 22 игры, забил 7 голов и отдал 8 ассистов.
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|Монако
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|Страсбур
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|Нант
|28
|37
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|28
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|Амьен
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