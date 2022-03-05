"Лестер" минимально победил "Лидс"

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"Лестер" минимально победил "Лидс"Фото: твиттер "Лестера"

В рамках 28-го тура АПЛ "Лестер" обыграл "Лидс".

Благодаря победе "лисы" поднялись на 11-е место. "Лидс" идет 16-м.

"Лестер" - "Лидс" 1:0

Гол: Барнс, 67 - 1:0

"Лестер": Шмейхель, Амарти, Сеюнджю, Томас, Ндиди (Менди, 76), Тилеманс, Дьюзбери-Холл, Чоудури (Лукман, 61), Олбрайтон, Барнс, Варди (Ихеаначо, 61).

"Лидс": Мелье, Даллас, Эйлинг, Стрейк, Фирпо, Кох, Клих (Форшоу, 70), Харрисон (Робертс, 76), Родриго (Гелхардт, 63), Джеймс, Рафинья.

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