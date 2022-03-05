"Лестер" минимально победил "Лидс"
Фото: твиттер "Лестера"
В рамках 28-го тура АПЛ "Лестер" обыграл "Лидс".
Благодаря победе "лисы" поднялись на 11-е место. "Лидс" идет 16-м.
"Лестер" - "Лидс" 1:0
Гол: Барнс, 67 - 1:0
"Лестер": Шмейхель, Амарти, Сеюнджю, Томас, Ндиди (Менди, 76), Тилеманс, Дьюзбери-Холл, Чоудури (Лукман, 61), Олбрайтон, Барнс, Варди (Ихеаначо, 61).
"Лидс": Мелье, Даллас, Эйлинг, Стрейк, Фирпо, Кох, Клих (Форшоу, 70), Харрисон (Робертс, 76), Родриго (Гелхардт, 63), Джеймс, Рафинья.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18