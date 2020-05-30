Ла Лига намерена начать новый сезон с частично заполненными трибунами
Ла Лига начала разрабатывать план старта следующего сезона.
Как сообщает El País, новый сезон должен начаться 12 сентября. Если будет получено разрешение от Министерства здравоохранения Испании, то стадионы можно будет заполнять на 30 процентов.
Если эпидемиологическая обстановка продолжит улучшаться, то через два месяца стадионы можно будет заполнять на 50 процентов.
При благоприятном развитии событий в январе 2021 года клубам разрешат собирать полные стадионы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14