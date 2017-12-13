Прагматичные дортмундцы: "Боруссия" добивается первой победы под руководством нового тренера
Свой первый матч под руководством нового тренера дортмундская "Боруссия" проводила на "Опель-Арене", где их соперником значился местный "Майнц-05". Обе команды испытывали немало проблем по ходу нынешнего сезона, связанные, в основном, с травмами ведущих игроков и, как следствие, неудачными результатами. И если подопечные Шварца, с учетом своих возможностей, со своими задачами справляются, то руководство "шмелей" пошло на радикальные меры – Петера Боса на тренерском мостике заменил Петер Штеген.
Хозяева начали матч с позиции силы, и уже на первых минутах получили возможность открыть счет, но дальний удар Сердара приняла на себя перекладина. Вскоре форвард "Майнца" получил еще одну возможность отличиться, но его второй удар в матче, уже с более близкого расстояния, пришелся мимо ворот. Дортмундцы постепенно вытеснили соперника на чужую половину, и начали организовывать свои атакующие действия, однако ничего запоминающегося они не создали.
Ближе к середине тайма "карнавальщики" вновь взяли мяч под свой контроль и вскоре могли они открыть счет, однако удар Диалло головой, после подачи с правой бровки, пришелся над перекладиной. "Боруссия" смотрелась как-то неуверенно, ограничиваясь перепасовками на своей половине поля без особого продвижения вперед. За 5 минут до перерыва Обамеянг, после заброса с центра поля и ошибки защитников "Майнца", вырвался один на один с голкипером, но пробил неудачно и не попал в створ.
В начале второй половины дортмндцы стали подавать признаки активности, хотя в их действиях просматривалось желание, в первую очередь, удержать мяч, а вот до опасных ударов дело не доходило. Однако через 10 минут после начала второго тайма "Боруссия" открыла счет: после навеса со стандарта с правого фланга от Кагавы удар Топрака приняла на себя штанга, а добивание Папастатопулоса метров с 7-ми пришлось точно в цель – 0:1.
Через несколько минут команды обменялись опасными ударами Сердара и Ярмоленко – оба цели не достигли. В дальнейшем "Боруссия" вполне качественно оборонялась, стараясь играть на контратаках, в одной из которых Ярмоленко, получив пас от Кагавы, продвинулся к лицевой и вернул мяч в центр Синдзи, который из выгоднейшей позиции пробил прямо в голкипера.
У хозяев игра впереди разладилась: не оказывали они должного давления на ворота Бюрки, раз за разом упуская быстрые набеги "шмелей". В одном из них Обамеянг в одиночку выбежал к чужим воротам, вытянул на себя голкипера и отпасовал на подключившегося Кагаву, а японец спокойно отправил мяч в сетку между защитниками. "Боруссия" выигрывает и прерывает свою серию из 9 матчей без побед во всех турнирах.
"Майнц-05" – "Боруссия" – 0:2
Голы: Папастатопулос, 56 – 0:1, Кагава, 89 - 0:2
"Майнц-05": Центнер, Балогун, Гбамен (Хак, 46), Диалло, Фрай, Бросински, Донати (Максим, 67), Сердар, Латца, Квайсон, Берггрен.
"Боруссия": Бюрки, Толян, Папастатопулос, Топрак, Шмельцер, Кагава, Вайгль Геррейру (Шахин, 90), Пулишич (Дауд, 70), Ярмоленко, Обамеянг.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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